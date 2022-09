V Česku sa čoskoro začnú voľby: Poznačil ich zvláštny rekord

V Českej republike sa dnes začnú komunálne a senátne voľby. Volebné miestnosti sa v piatok, prvý deň volieb, otvoria o 14.00 h. Okrem nových obecných zastupiteľstiev bude časť republiky voliť aj tretinu hornej komory parlamentu. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa stanice ČT24 kandiduje tento rok v komunálnych voľbách rekordne nízky počet kandidátov, v tretine obcí je len jedna kandidátna listina. Všeobecne klesá záujem o komunálne voľby aj o možnosť kandidovať v nich. Účasť voličov v nich naposledy v roku 2018 bola približne 47 percent.

"O mandát v komunálnych voľbách sa usiluje 195.392 kandidátov. Teda takmer o 21.000 menej než v roku 2018, keď sa konali posledné riadne voľby do obecných zastupiteľstiev," povedala prvá podpredsedníčka Českého štatistického úradu (ČSÚ) Eva Krumpová. V 11 obciach sa komunálne voľby neuskutočnia, pretože sa v nich neprihlásil dostatočný počet kandidátov.

Najviac hlasov môžu odovzdať voliči vo veľkých volebných obvodoch hlavného mesta. Na dvoch hlasovacích lístkoch môžu obyvatelia niektorých častí Prahy označiť až 110 kandidátov, pretože volia poslancov do zastupiteľstva mesta aj príslušnej mestskej časti.

Do komunálnych volieb sa môžu zapojiť aj cudzinci, ktorí majú občianstvo členského štátu EÚ, dosiahli 18 rokov a majú na území Českej republiky trvalý alebo prechodný pobyt. Podmienkou tiež je, aby boli zapísaní v dodatku zoznamu voličov. Mohli tak urobiť do stredy.

Okrem poslancov do obecných zastupiteľstiev bude časť Česka voliť aj senátorov. Do hornej komory parlamentu ČR sa tretina jeho zástupcov volí každé dva roky. V týchto voľbách sa používa väčšinový volebný systém, v ktorom za každý volebný obvod je do Senátu zvolený len jeden zástupca. V týchto voľbách cudzinci voliť nemôžu.

Účasť voličov v prvom kole senátnych volieb v roku 2020 bola približne 37 percent. Dva roky predtým dosiahla rekordných 42 percent. Druhé kolo týchto volieb však pravidelne dosahuje 15 a menej percentnú voličskú účasť.