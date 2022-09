Príšerné, čoho sa dopustil Boeing: O život prišli stovky ľudí! Z toho, čo zistila komisia, vám nebude dobre

Firma Boeing zaplatí pokutu vo výške 200 miliónov dolárov, ktorú jej udelili americké kontrolné úrady za zavádzanie investorov uisťovaním ich o bezpečnosti lietadiel 737 MAX po dvoch tragických nehodách, ktoré si vyžiadali dovedna 346 obetí na životoch.

Oznámila to vo štvrtok večer americká Komisia pre kontrolu cenných papierov (SEC), informujú agentúry AFP a DPA. Boeing so stanovenou pokutou súhlasil. So zaplatením pokuty vo výške milióna dolárov - za rovnaké obvinenia - súhlasil aj bývalý šéf Boeingu Dennis Muilenburg.

Urovnanie tohto občianskeho sporu je pre Boeing ďalšou ranou v súvislosti s jeho lietadlami typu 737 MAX, ktoré boli od marca 2019 do novembra 2020 vyradené z prevádzky pre dve tragické havárie.

K prvej z havárií došlo v októbri 2018 v Indonézii, keď sa lietadlo spoločnosti Lion Air sa zrútilo do mora. Na palube zahynulo všetkých 189 ľudí. V marci 2019 sa krátko po štarte zrútilo lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Nehodu neprežil nikto zo 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.

Hlavnou príčinou nešťastí bol systém stabilizácie letu MCAS, ktorý pri oboch haváriách opakovane smeroval lietadlá prudko dole, takže posádka nad nimi nedokázala udržať kontrolu.

Mesiac po prvej z dvoch tragédií vydal Boeing tlačovú správu, schválenú svojim vtedajším šéfom Muilenburgom, ktorá podľa amerických úradov "selektívne zdôraznila určité skutočnosti", pričom tak naznačila, že k havárii prispela pilotova chyba a nedostatočná údržba lietadla.