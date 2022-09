Na svadbe chcela byť krásna, nechala si predĺžiť mihalnice: Nasledoval horor, teraz hrozí katastrofa!

Tak táto príprava na svadbu sa vôbec nepodarila! Novomanželka Alexis Theriotová (33) z americkej Indiany si na svoj veľký deň nechala predĺžiť mihalnice. Skončila však v nemocnici s porezanými očami. Dokonca hrozilo, že oslepne.

Dva dni pred svojím veľkým dňom sa 33-ročná žena rozhodla nechať si skrášliť oči, ako píše britský The Sun. Počas svadobného dňa chcela po boku svojho snúbenca Camerona (33) vyzerať ako princezná.

U kozmetičky strávila dve hodiny. Hneď na úvod nalepila odborníčka na spodné mihalnice lepiacu pásku, aby zabránila zlepeniu, píše britský bulvár. Už toto bolo Alexis nepríjemné, ba priam neznesiteľné. Kozmetička ju ale uisťovala, že má len citlivé oči. Alexis teda vydržala.

Štvornásobná matka nasledujúci deň absolvovala vyčerpávajúcu desaťhodinovú cestu na miesto svojej svadby. Oči ju však stále „pálili“. Lekári neskôr povedali, že okraj lepiacej pásky sa počas dlhého dvojhodinového sedenia obtieral a prerezával očné buľvy po celej ich dĺžke. Poškodenie spôsobilo krvácanie a extrémne vysoký tlak. Horšie na tom bolo jej pravé oko. Alexis, ktorá pracuje ako zdravotnícka pracovníčka, zrazu hrozila strata zraku. Väčšinu svadobného dňa preto strávila v nemocnici a sotva stihla obrad.

„Rada používam nalepovacie mihalnice. Videla som, že predlžovanie mihalníc je čoraz viac v móde. Navyše sú veľmi pekné. Chcela som tiež ušetriť čas,“ povedala s tým, že sa chcela vyhnúť každodennému lepeniu umelých doplnkov. „Hlboko som to oľutovala,“ skonštatovala. „Celá tá procedúra bola veľmi nepríjemná. Okamžite, keď mi stiahla kozmetička pásku, tak sa mi uľavilo. Celú cestu domov ma však boleli oči. A bolesť sa stupňovala,“ opisuje situáciu 33-ročná mamička s tým, že kvôli bolesti nevedela ani zaspať.

„Na druhý deň som mala pocit, že mi horia oči,“ spomína si na osudový deň. „Premohla som sa, deti naložila do auta a vyrazila do Tennessee,“ prezradila. Na bolesť jej kozmetička poradila, aby si to nevšímala a aby si kúpila lieky proti bolesti spolu s očnými kvapkami. Nič z toho však nepomohlo. Keď na miesto svadby dorazila, jej kamarátka jej poradila, aby navštívila lekára. Keď sa k nemu dostala, bol už deň D. U špecialistu strávila celé hodiny, obrad pritom začínal o 17-tej hodine.

„V pravom oku som mala trocha hnisu a krvi. Museli to vyčistiť. Len obyčajný dotyk veľmi bolel. Rozplakala som sa. A to bolo ešte horšie. Začalo to veľmi štípať. Bolo to neznesiteľné,“ spomína si na svoj neslávny začiatok svadobného dňa. Lekári jej povedali, že obe oči mala porezané a pomliaždené.