Energie nedajú vláde spávať: Ďalšia strana chce ľuďom rozdávať energetické šeky ako kompenzáciu

V rámci boja proti drahým energiám chce rozdávať energetické šeky aj strana Za ľudí. Ako uviedol na štvrtkovej (22.9.) tlačovej besede ekonomický expert strany Tomáš Meravý, šeky v hodnote 150 eur by mali dostať ľudia pod hranicou chudoby.

Týkalo by sa to zhruba 600-tisíc ľudí. Toto opatrenie by tak štát vyšlo na 90 miliónov eur. „Navrhujeme tiež dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty na elektrinu z 20 na 10 %. Náklady pre rozpočet by boli 250 miliónov eur. Za normálnych okolností by som nebol zástanca znižovaní daní, ale teraz je to výnimočné,“ povedal Meravý.

Strana Za ľudí chce vládu presvedčiť, aby tak ako počas pandémie koronavírusu poskytla podnikom preklenovací bezúročný úver. „Ďalej navrhujeme, aby dávky v hmotnej núdzi sa valorizovali nie o 7,5 %, ako je to navrhované, ale o 14 %. Odhadujeme rozpočtové dopady na 10 miliónov eur,“ dodal Meravý, ktorý by taktiež zdanil nadmerné zisky energetických podnikov. „Predovšetkým by sa to malo týkať Slovnaftu,“ konštatoval Meravý.