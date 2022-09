Bizarná krádež: Ako sa podarilo zlodejovi ukradnúť 350 kilogramové zviera? Zdá sa to neuveriteľné

Polícia vyšetruje krádež býka v Čemernom, mestskej časti Vranova nad Topľou. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

V období od pondelka (19. 9.) do utorka (20. 9.) vošiel neznámy páchateľ do areálu družstva, pričom poškodil oplotenie. "Podišiel k stajni s hospodárskymi zvieratami, najskôr odcudzil bezpečnostnú kameru a zo stajne vypustil hospodárske zvieratá do areálu družstva," uviedla Ligdayová.

To ale nie je všetko. "Páchateľ poškodili dve 200-tonové vákuové silážne vrecia a odcudzil jedno hospodárske zviera. Išlo o samca slovenského strakatého plemena s váhou 350 kilogramov. Dotknutým spoločnostiam vznikla celková škoda vo výške presahujúcej sumu 1500 eur," dodáva hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Polícia vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovanie cudzej veci.