Eštok si servítku pred ústa nedával: Poslanec Hlasu sa pustil do justície! Obhajuje Žilinku?

Už mu praskli nervy! Poslanec opozičného Hlasu-SD sa otvorene obul do Kolíkovej, Záleskej aj Repu. Podľa neho táto "politická justícia" napáchala už dosť škody.

Status na sociálnej sieti začal tým, že Máriu Kolíkovú predstavovať netreba a sudkyňu Pamelu Záleskú a prokurátora Ondreja Repu všetci poznajú z médií. Napriek tomu sa všetkých rozhodol svojim sledovateľom priblížiť zo svojho pohľadu.

Tvrdí, že sudkyňa Záleská sa preslávila tým, že počas jej služby takmer vždy NAKA zatýkala niekoho na politickú objednávku Igora Matoviča. Pripomína tiež, že prokurátor Repa je synovec sudcu najvyššieho súdu Juraja Klimenta. Poslancovi Eštokovi príde podozrivé, že všetci traja vyššie spomínaní sú prítomní pri väčšine politických káuz. Na svetle nových udalostí sa vraj ukazuje charakter všetkých troch zúčastnených.

Štát sa totiž v stredu (21.9.) musel ospravedlniť finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi za nezákonne vznesené obvinenie a väzobné stíhanie. Novinárom to uviedol dosluhujúci štátny tajomník rezortu spravodlivosti Ondrej Dostál. Poukázal na to, že nezákonnosť obvinenia konštatovala vlani Generálna prokuratúra (GP) SR a nezákonnosť väzobného stíhania Najvyšší súd SR. Keby sa štát Haščákovi neospravedlnil, tak by musel zaplatiť finančnú škodu, ktorá bola vyčíslená vo výške od 13 do 16 miliónov eur.