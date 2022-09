Od rána nepôjdu autobusy! Zamestnanci dopravných závodov v dvoch mestách vyhlásili výstražný štrajk

Výstražný štrajk vyhlásili na pondelok (26. 9.) odborové organizácie spoločnosti eurobus, a. s., v dopravných závodoch Košice a Rožňava. Potvrdil to predseda základnej organizácie odborového zväzu KOVO Eurobus Košice Milan Boberský.

"Súvisí to s vyjednávaním so zamestnávateľom o kolektívnej zmluve. Výstražný štrajk bude spočívať v tom, že od rána nepôjdu autobusy. Týkať sa to bude tých vodičov, ktorí sa do štrajku zapoja," povedal. Má ísť o celodenný štrajk.

Eurobus je jedným zo zmluvných autobusových dopravcov Košického samosprávneho kraja (KSK). "Momentálne rokujeme s naším druhým autobusovým dopravcom ARRIVA, a. s., ako aj s regionálnymi autobusovými dopravcami z iných krajov o možnostiach, ako zmierniť dôsledky výpadku autobusových spojov na cestujúcu verejnosť," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

KSK na svojej webovej stránke pripomína, že nie je zriaďovateľom žiadneho z dopravcov a ani jeho vlastníkom, preto nemá právomoc zasahovať do personálnej politiky týchto súkromných spoločností. Dodáva, že si voči dopravcom plní zmluvné povinnosti a očakáva to aj od nich - vrátane prevádzkovej povinnosti dopravcu, ktorou je zabezpečenie objednaných služieb podľa schválených cestovných poriadkov a udelených dopravných licencií.

"Podľa informácií od dopravcu spoločnosť eurobus, a. s. v tejto chvíli nedokáže určiť rozsah a dopady štrajku na vynechané spoje. V rámci svojej povinnosti deklaroval snahu minimalizovať dopady štrajku a postupovať pri riešení situácie v maximálnej súčinnosti s krajom ako objednávateľom," uvádza KSK.