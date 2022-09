Británia neberie Putinove vyhrážky na ľahkú váhu: Nemáme to pod kontrolou my a možno ani on sám!

Nemecký vicekancelár Robert Habeck v stredu ostro skritizoval rozhodnutie Ruska mobilizovať státisíce záložníkov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva hospodárstva, ktoré Habeck tiež riadi.

Habeck označil krok Moskvy za "ďalšie zlé a nesprávne" rozhodnutie, ktoré konflikt na Ukrajine iba zhoršuje. Dodal, že nemecká vláda sa radí, ako má na daný vývoj politicky zareagovať.

Stredajší televízny príhovor ruského prezidenta Vladimira Putina k národu je znepokojujúcim vyostrením situácie, a vyhrážky, ktoré vyslovil, treba brať vážne. Pre spravodajskú stanicu Sky News to povedala Gillian Keeganová z britského ministerstva zahraničných vecí.

Putin v prejave oznámil, že v Rusku nariadil vojenskú mobilizáciu - prvú od druhej svetovej vojny. Varoval tiež Západ, že ak bude pokračovať v "jadrovom vydieraní", Moskva odpovie celým svojím obrovským arzenálom zbraní.

"Evidentne je to niečo, čo musíme brať veľmi vážne, pretože my to nemáme pod kontrolou - a nie som si istá, či to má pod kontrolou on. Je to jednoznačné vystupňovanie (konfliktu)," povedala Keeganová.

"Je to mrazivé. Je to vážna vyhrážka, ale taká už zaznela aj predtým," uviedla Keeganová v ďalšom rozhovore pre verejnoprávnu stanicu BBC.

Putin v prejave k národu vyhlásil, že chce "oslobodiť" priemyselný región Donbas na východe Ukrajiny a že väčšina obyvateľov v tomto regióne sa nechce vrátiť "pod tyraniu" Ukrajiny. "Celkovo bol prejav plný skôr Putinových klamstiev; bolo to prekrúcanie dejín," dodala Keeganová.