V Bratislave zapečatili časovú schránku, sú v nej dôležité predmety: Kde sa nachádza?

V historických priestoroch bratislavskej Starej radnice v utorok večer zapečatili časovú schránku, ktorú začiatkom októbra uložia do sochy Michala Archanjela na vrchole rekonštruovanej Michalskej veže.

Verejnosť mohla zapečatenie sledovať v on-line prenose. TASR o tom informovala projektová manažérka oddelenia marketingu a komunikácie Múzea mesta Bratislavy (MMB) Marianna Tutková.

Do schránky okrem niektorých pôvodných dokumentov uložili na základe výsledkov verejného hlasovania sklenené kapsuly so semenami stromov, vzorku pôdy či med. "Nový obsah časovej schránky je výsledkom zvažovania z rôznych perspektív – snahy o kontinuitu a tradíciu, o podtrhnutie duchovného rozmeru obsahu schránky, reflexiu záujmu verejnosti a napokon praktické aspekty, ako trvácnosť materiálov alebo rozmery," vysvetlila riaditeľka MMB Zuzana Palicová. Súčasťou časovej schránky sú aj dve básne od autorov Mily Haugovej a Ivana Štrpku, listina MMB a listina so zoznamom poslancov Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady Bratislavy v rokoch 2018 až 2022. Tiež medená tabuľka s menami ľudí, ktorí sú zodpovední za rekonštrukciu Michalskej veže.

"Vo výsledku sa do schránky, ako odkaz pre ďalšie generácie, dostali predmety, ktoré zahŕňajú identitu nášho mesta, ako napríklad vzorka z odrôd viniča z Rače či med a pôda z našich mestských lesov," uviedol bratislavský primátor Matúš Vallo. Schránku zapečatil reštaurátor Stanislav Kožela.

Súsošie Archanjela Michala bojujúceho s drakom momentálne prechádza procesom zlátenia. "Pri archívnom a reštaurátorskom výskume sochy sa ukázalo, že plastika bola pravdepodobne pôvodne pozlátená, preto sme sa rozhodli pristúpiť k jej pozláteniu 23,75-karátovým plátkovým zlatom," podotkol historik architektúry Patrik Baxa, ktorý realizoval výskum sochy. Proces zlátenia môže do 26. septembra sledovať verejnosť v exteriéroch nádvoria Apponyiho paláca.

Tutková priblížila, že zreštaurovaná a pozlátená socha Archanjela Michala zápasiaceho s drakom bude od 26. septembra do 1. októbra verejne vystavená v rámci prezentácie v bratislavskej Starej radnici. Potom sa v nedeľu 2. októbra pripravuje jej slávnostné vyloženie na Michalskú vežu. V týždni od 26. septembra do 2. októbra sa uskutoční séria podujatí MMB s názvom Týždeň s Michalom.