Nechala si urobiť prsia: Roky zažívala peklo! Keď zistíte, čo s nimi bolo, bude vám zle

Melissa Lima si nechala na začiatku milénia urobiť prsia. Po dlhých dvadsiatich rokoch však prezradila, že prsné implantáty jej v tele roky hnili.

Britský bulvárny portál The Sun píše, že americká mamička dvoch ratolestí sa plastickou operáciou pokúšala o to, aby si zdvihla sebavedomie. Len o osem rokov neskôr začala pociťovať zvláštne bolesti kĺbov a nevysvetliteľné zápaly, ktoré sprevádzali depresie. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti TikTok ukázala aj svoju fotografiu z tých čias. Bola opuchnutá a fľakatá. Ostatné časti jej tela boli tiež opuchnuté. Kožu jej navyše špatila vyrážka.

Limaová vysvetlila, že lekári nedokázali zistiť, prečo sa jej to dialo: „Navštívila som stovky lekárov. Potom som to vzdala.“ Dodala, že ako slobodná matka v tej dobe nemohla vstať ani z postele: „Nedokázala som im ani uvariť jedlo. Často som rozmýšľala, či by im bezo mňa nebolo lepšie.“ Jedna kamarátka jej však poradila, aby si „posvietila“ na svoje prsné implantáty.

Aj keď nejde o oficiálnu diagnózu, niektoré ženy tvrdia, že akousi chorobou súvisiacou s prsnými implantátmi trpia. Dodávajú, že po ich odstránení sa im zdravie vrátila. O ochorení nevedia často ani lekári, a tak sa tým nezvyknú ani zapodievať. Mnoho žien má preto problémy celé roky. Okrem vyššie spomínaných ide aj o bolesti svalov, únavy či dokonca problémy s pamäťou a koncentráciou.

V októbri 2020 sa pani Lima rozhodla nechať si prsné implantáty odstrániť. Lekári zistili, že jeden implantát bol plný plesne. Tá prenikla do jej tela a otrávila ju.

Po operácii sa žene veľmi uľavilo. Tvár jej odpuchla behom hodiny. „Konečne som sa cítila ako ja,“ povedala. Britský bulvár upozorňuje, že video pani Limaovej začalo šíriť povedomie o týchto nepríjemnostiach, na čo mnohé ženy reagovali a poďakovali sa jej.