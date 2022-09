Vybral si prekliate meno? Temná minulosť predchodcov Karola III. naháňa strach

Hovorí sa, že história sa zvykne opakovať. Práve toto porekadlo vyvoláva obavy o nového kráľa Spojeného kráľovstva Karola III.

Používateľka sociálnej siete TikTok Anne vysvetlila, akú spojitosť má nový britský monarcha s jeho predchodcami rovnakého mena. Na príspevok upozorňuje britský bulvárny portál Daily Star. Na videu zverejnenom na tejto sociálnej sieti sa vysvetľuje, že Karol I. bol tyran. Anne dodáva, že neskôr ho uväznili a popravili za odmietnutie konštitučnej monarchie.

Ďalší panovník nesúci toto meno, Karol II., bol jeho syn. Ako panovník vládol dva roky. Potom ho poslali do vyhnanstva, vysvetľuje Anne. O deväť rokov neskôr bol znova dosadený do funkcie kráľa. „Dôležité však je, že prví dvaja Karolovia neprežili ako monarchovia,“ vyhlásila. Toto tvrdenie však znegoval jeden z komentátorov: „Karol II. zomrel ako monarcha.“

„Bude pre mňa šok, ak Karol III. dožije spolu so svojou funkciou,“ hovorí Anne. V komentároch pod videom dovysvetlila, že by mal vládnuť až do doby kým neumrie, teda zomrie vo funkcii kráľa. Podobne ako jeho matka, zosnulá kráľovná Alžbeta II.

Používatelia sociálnej siete v komentároch napísali, že nejde o dobrý precedens. Ďalší komentátor doplnil kontext: „Obaja Karolovia rozpustili parlament.“ „Keď som zavolal svojím rodičom do Británie, prvá vec, ktorú mi povedali bolo to, že sú zvedaví, či si kráľ nechá svoje meno,“ dodáva ďalší. Našli sa však aj takí, ktorí na porekadlá neveria a sú nadšení z nového kráľa: „Môže nás prekvapiť. Najmä krokmi proti klimatickým zmenám.“