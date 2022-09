V hre sú traja kandidáti na ministra školstva: Matovič prehovoril o jednej žene a dvoch mužoch

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič oznámil, že majú troch vážnych kandidátov na post ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Predseda hnutia na tlačovej konferencii uviedol, že ide o dvoch mužov a jednu ženu, s ktorou mali v pondelok 19. septembra stretnutie. „Tých stretnutí bolo niekoľko, ale stále chceme, aby sme mali väčší výber," oznámil Matovič.

Predseda OĽaNO taktiež spomenul, že obaja kandidáti sú rozhodnutí vziať miesto ministra, zatiaľ čo kandidátka sa stále rozhoduje. „My by sme boli radi, keby nakoniec povedala, že do toho ide. Sú to traja dobrí a kvalitní nominanti. Rozhodli sme sa ministrov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) nahradiť fundovanými odborníkmi," dodal. Zároveň doplnil, že tento týždeň by sa o novom ministrovi chceli riadne rozhodnúť.