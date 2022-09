Smer zahlasuje za novelu ústavy, Fico je však skeptický: Poslancov koalície prirovnal ku kaprovi

Poslanci Národnej rady SR za Smer-SD podporia návrh novelizácie Ústavy SR z dielne Sme rodina, ktorým by sa zakotvila možnosť skrátiť volebné obdobie. O návrhu sa má hlasovať v utorok po 17.00 h.

Šéf Smeru-SD Robert Fico je však presvedčený, že v definitívnom hlasovaní zákon neprejde. Poslanci koalície sa podľa Fica boja a preto za zákon nezahlasujú. "Po prvé, vedia, že prakticky nikto z nich sa už do parlamentu nedostane, po druhé, držia sa starej zásady, že kapor si nikdy vlastný rybník nevypúšťa," povedal na utorkovej tlačovej konferencii.

Novela ústavy podľa Fica vytvára podmienky na vyriešenie politickej krízy. Umožnila by predčasné voľby na základe referenda alebo ústavného zákona.

Šéf Smeru-SD je presvedčený, že zákon neprejde. Kritizuje, že vláda je nefunkčná a parlament funguje, len keď si opozícia povie, čo chce. Takto podľa neho nemôže fungovať demokratický systém.

Fico zároveň upozornil na výsledky hlasovania o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO). Vo funkcii ho podržal menší počet poslancov ako tí, ktorí boli proti. Poukázal na to, že je to asi najnižší počet hlasov, ktoré dostal minister na svoju podporu. "Ak by mal štipku politickej kultúry, z funkcie odstúpi," povedal Fico. Opozícia podľa neho ukázala, že na čele rezortu je človek napojený na zlodejstvo, korupciu a rodinkárstvo.