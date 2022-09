Pohovorme si o Borisovi! Nicholsonová neskutočne naložila Kollárovi: Spomína Čistý deň, mamičky aj transky

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová to už nevydržala a na sociálnej sieti nekompromisne naložila šéfovi parlamentu a lídrovi Sme rodina Borisovi Kollárovi. "Pohovorme si o Borisovi," napísala na úvod.

Ďuriš Nicholsonová sa rozpísala na margo hľadania nového ministra školstva, ktorý má byť náhradou za Branislava Gröhlinga, ktorý spolu s ostatnými ministrami zo SaS opustil vládu. Podľa političky ide Kollárovi o to, aby bol nový minister školstva konzervatívny.

"Tento Boris hľadá často. Napríklad dievčatká z Čistého dňa, ktorým po nociach posiela úchylné smsky. Alebo neustále hľadá keramické venuše, ktoré mu porodia ďalšie deti na titulku plusky," začala zostra europoslankyňa. Dokonca si zaspomínala na obdobie, "keď (sa) Boris hľadal aj v trans – gender komunite. Písal pikantné odkazy „strašne ťa chcem“ a pritom hejtoval akúkoľvek inakosť".

Ďuriš Nicholsonová doplnila, že napríklad homosexuáli si museli od Kollára vypočuť ostrú kritiku. Politička v statuse citovala šéfa parlamentu: "Je to zvrátené. Oni patria do ústavu, a nie na ulicu! Vždy to boli úchyláci a nemali tú diagnózu nikdy vylúčiť."

Podľa Ďuriš Nicholsonovej "Boris hľadá viac svojich OUCÍ. Také, ktoré uveria: 1/ že je bojovníkom za tradičnú rodinu, 2/ že od Borisa dostanú nájomný byt alebo aspoň pikantnú sms". Skritizovala tak aj niektoré ženy, ktoré ťažia z náklonnosti majetného politika.

"No a teraz Boris hľadá konzervatívneho ministra školstva. Tí z nás, ktorým záleží viac na odbornosti ministra ako na jeho ideológii dúfajú, že to medzi Borisom a konzervatívnym ministrom skončí len pri ďalších Borisových smskách a nie pri skutočnom pokuse vzdelávať naše deti," uzavrela europoslankyňa.