Rázny odkaz Gröhlinga pre trojkoalíciu: Minister školstva neexistuje, hlavne, že ich trápi toto!

Podmienkou na post ministra školstva by nemalo byť jeho politické presvedčenie, ale to, ako mu záleží na vzdelaní detí. Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) to uviedol v statuse na sociálnej sieti, ktorým reagoval na vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

O Kollárových vyjadreniach na Konzervatívnom samite v Bratislave, že na post ministra školstva presadzuje konzervatívne orientovaného odborníka, informoval Denník N. Gröhling v súvislosti s tým vyjadril obavy o školstvo a podotkol, že je zvláštne, aby bola prvá podmienka na ministra, aby bol konzervatívec a nie jeho vízie, reformy či vnímanie problémov v školstve. Trojkoalícia podľa neho dosiaľ ani netlačila na odchod Igora Matoviča (OĽaNO), ani nezaistila chod parlamentu a ani nenašla nového ministra školstva. Teraz to podľa Gröhlinga vyzerá tak, že špekulujú a vzájomne si blokujú kandidátov. Školám však chýbajú prostriedky na energie a riešenie modernizačného dlhu sa nehýbe, rovnako ako investície z Plánu obnovy. Máme nových členov vlády: Ministri za SaS skončili, Čaputová vymenovala do funkcií týchto ľudí Problémov v školstve je i reforma obsahu vzdelávania či ohodnotenie zamestnancov v školstve. Školstvo by podľa bývalého ministra malo napredovať a nie lipnúť na onálepkovaní politického kandidáta. „Hlavne, že ich trápi, či neexistujúci minister bude konzervatívec,” zakončil Gröhling.