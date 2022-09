Nemecko bojuje o svoj plyn: V hre je zmluva so zaujímavými partnermi! Rokovania sú ťažké

Nemecko si možno už v najbližších dňoch zabezpečí dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených arabských emirátov, ktoré mu majú pomôcť nahradiť zníženie dodávok z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Kancelár Olaf Scholz pravdepodobne podpíše dodávateľské zmluvy počas dvojdňovej cesty na Blízky východ, uviedol v pondelok minister hospodárstva Robert Habeck. Naznačil tak, že rokovania o plyne napredujú, najmä rozhovory so Spojenými arabskými emirátmi (SAE).

"Dodávky plynu sa postupne rozširujú a vláda neustále rokuje s mnohými krajinami, aj s krajinami na Arabskom polostrove," povedal Habeck. "Kancelár odcestuje na budúci týždeň do SAE a určite tam bude môcť podpísať nejaké zmluvy na LNG."

"Ale nie sú to len SAE, sú to aj iné krajiny, africké krajiny," povedal na tlačovej konferencii v Lubmine na nemeckom pobreží Baltského mora. A dodal, že Nemecko takýmto spôsobom zapláta dieru po výpadku ruských dodávok.

Scholz plánuje počas turné, ktoré sa začína v sobotu (24. 9.) navštíviť aj Saudskú Arábiu a Katar. Spolupráca v oblasti energetiky je jednou z jeho priorít, uviedol v pondelok hovorca vlády Steffen Hebestreit na pravidelnej tlačovej konferencii v Berlíne.

Dohoda so SAE by mohla byť pre Scholza vzpruhou, keďže vláda sa snaží nahradiť ruské dodávky po tom, čo Kremeľ odstavil kľúčový plynovod do Nemecka Nord Stream 1. Berlín sa tak čoraz viac obáva výpadkov plynu túto zimu a zavedenia prídelového systému.