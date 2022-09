Dojemné slová na počesť kráľovnej: Takto sa arcibiskup rozlúčil s Alžbetou II. († 96), vyzdvihol jednu vec

Kráľovná Alžbeta II. v deň svojich 21. narodenín slávnostne vyhlásila, že bude oddane slúžiť krajine a Commonwealthu. Canterburský arcibiskup Justin Welby vo svojej kázni na kráľovninom pohrebe v tejto súvislosti uviedol, že len zriedka býva takýto sľub tak dobre dodržaný.

Tých, ktorí slúžia, budú podľa jeho slov milovať a pamätať si, zatiaľ čo na tých, ktorí sa držia moci a výsad, sa už dávno zabudlo. Welby zároveň vyzdvihol Alžbetinu službu obyvateľom Spojeného kráľovstva i Spoločenstva národov (Commonwealthu).

Z Evanjelia podľa sv. Jána počas pohrebu čítala britská premiérka Liz Trussová. Ďalšie čítanie z Prvého listu apoštola Pavla Korintským predniesla generálna tajomníčka Commonwealthu Patricia Scotlandová. Ceremóniu vo Westminsterskom opátstve otvoril westminsterský dekan David Hoyle.

"S vďačnosťou spomíname na jej neochvejnú oddanosť k jej poslaniu kráľovnej a hlavy Commonwealthu počas mnohých rokov," povedal dekan Hoyle. Pripomenul aj kráľovninu lásku k svojej rodine.

Štátny pohreb Alžbety II. sa začal v pondelok o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) vo Westminsterskom opátstve. Prítomných bolo približne 2000 pozvaných hostí vrátane šéfov štátov a vlád a členov kráľovských rodín z celého sveta. Ide o prvý štátny pohreb od rozlúčky s premiérom Winstonom Churchillom v roku 1965, pripomenula BBC.

Alžbeta II., ktorá vládla od roku 1952, zomrela 8. septembra na zámku Balmoral v Škótsku. Jej pozostatky do Londýna previezli 13. septembra a od nasledujúceho dňa boli so štátnymi poctami vystavené vo Westminsterskej sále – najstaršej časti Westminsterského paláca. Do pondelka rána jej tam prišli prejaviť úctu státisíce ľudí.