Pandémia sa rozmáha: V Česku pribúdajú nakazení, pre seniorov vydali dôležitú výzvu

V nedeľu v Česku pribudlo 300 novopotvrdených prípadov covidu-19, čo je o 29 viac ako pred týždňom. Počet ľudí, ktorí s nákazou skončili v nemocnici, klesol na 662, minulú nedeľu bolo hospitalizovaných 719.

Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva. Denné prírastky nakazených v medzitýždňovom porovnaní rastú s výnimkou uplynulej soboty zhruba dva týždne. Popri hospitalizovaných sa znížil aj počet pacientov s covidom vo vážnom stave, a to z 30 minulú nedeľu na súčasných 18.

Incidenčné číslo, teda počet nových prípadov nákazy za posledných sedem dní v prepočte na 100.000 obyvateľov, predstavuje k dnešku 137. To je rovnako ako cez víkend a bezmála o dvadsať viac ako pred týždňom. Najvyššia incidencia je v Prahe, kde je to 151 prípadov, najnižšia v Karlovarskom kraji so 102 prípadmi.

V nedeľu sa o niekoľko stoviek znížil počet vykonaných testov. Laboratóriá urobili 1362 PCR a antigénnych testov, pred týždňom ich bolo skoro 1650.

Od začiatku epidémie v marci 2020 bolo v Česku potvrdených viac ako 4,07 milióna prípadov nákazy koronavírusom. Do tohto počtu nie sú zahrnuté prípady, keď sa niekto nakazil opakovane. Za celý čas epidémie zomrelo v krajine 40.956 ľudí s preukázaným covideom.