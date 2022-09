Z idylky sa stal katastrofický horor! Slovák padol z 20 metrového útesu

Horskí i leteckí záchranári pomáhali v piatok popoludní zranenému turistovi vo Vysokých Tatrách a cyklistke nad Jezerskom v Pieninách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) s tým, že najprv im nahlásili pád turistu spod Lúčneho sedla smerom do Zlomiskovej doliny.

HZS uvádza, že 35–ročný Slovák počas približne 20–metrového pádu utrpel poranenie hrudníka, tržné poranenie hlavy a mnohopočetné povrchové poranenia po celom tele. "Bol pri vedomí a komunikoval. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby (VZZS), ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu záchranára HZS a spoločne smerovali na miesto nehody. Po vyšetrení, poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a príprave na letecký transport bol pacient evakuovaný z terénu a letecky prevezený do Starého Smokovca, kde si ho prevzala posádka Rýchlej zdravotnej pomoci," uvádza HZS.

Následne posádka VZZS pokračovala so záchranárom HZS k ďalšiemu úrazu do oblasti nad Jezerskom, kde si slovenská cyklistka pádom z bicykla spôsobila vážne poranenie hornej končatiny, hrudníka a povrchové poranenia. Aj v tomto prípade bola zranená po poskytnutí prvej pomoci letecky evakuovaná z terénu a vrtuľníkom transportovaná do nemocnice v Poprade.