Expert odhalil, čo chcela skryť: Moment, keď Kate vojvodkyňu Meghan ponížila

Kate Middleton (40) počas víkendu na hrade Windsor škaredo zazerala na Meghan Markle (41). Odborník na reč tela tvrdí, že ju tým chcela "zmraziť".

"Meghan nepôsobila počas tohto stretnutia tak sebavedomo ako ju poznáme. Vyzerala choro. Nie je to však prekvapivé vzhľadom na nedávnu kritiku," povedala Katia Loisalová pre Australia's Seven News. Podľa britského bulvárneho portálu The Sun mala odborníčka na neverbálnu komunikáciu poukazovať na to, že sa o to pokúšala spoločne s manželom princom Williamom.

"Meghan sa často pozerala na Kate. Tá jej však pohľad nikdy neopätovala," povedala Loisalová s tým, že to vyzeralo tak, akoby sa pozerala "cez ňu". Expertka vyhlásila, že Kate sa podarilo to, čo pravdepodobne chcela. Aby sa Meghan cítila nepríjemne. „Meghan váhavo zdvihla ruku, akoby chcela zamávať, ale zastavila sa vo vzduchu. Radšej sa odmlčala, aby si upravila vlasy, sklonila hlavu a pohľad. Potom zdvihla zrak a rýchlo zamávala, pričom jej ruka sa čiastočne vrátila k telu, čím si vytvorila bariéru," vysvetľuje Katia Loisalová.

Judi Jamesová, odborníčka na neverbálnu komunikáciu, pre Daily Mail vyhlásila, že medzi dvoma pármi nespozorovala "žiadne známky náklonnosti". Tieto dva páry videli spolu na verejnosti prvýkrát od 9. marca 2022. Počas tejto ich spoločnej konfrontácie sa zdalo, že sa vyhýbajú vzájomnému očnému kontaktu.