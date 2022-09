Uzavretý tunel Sitina a úplná uzávera strategickej diaľnice: Vodiči zbystrite pozornosť, vážne upozornenie

Polícia upozorňuje na viaceré dopravné obmedzenia v Bratislave počas víkendu. Týkajú sa Tunela Sitina či diaľnice R7. Policajti o tom informujú na sociálnej sieti.

Pre pravidelnú jesennú údržbu uzavrú Tunel Sitina. Obmedzenie potrvá od piatka od 22.00 h do soboty (17. 9.) do 10.00 h a taktiež od soboty od 22.00 h do nedele (18. 9.) do 10.00 h. "Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie Mlynská dolina a Lamačská cesta," doplnila polícia.

V noci zo soboty na nedeľu dôjde o 3.00 h k úplnej uzávere diaľnice R7. Obmedzenie potrvá asi polhodinu. Zvyšok noci bude premávka obojsmerne fungovať len v jednom jazdnom pruhu. Dôvodom je preprava nadrozmerného nákladu do prístavu v Bratislave. "Z tohto dôvodu bude vykonané aj čiastočné odstránenie stredových zvodidiel na približne 0,500 km diaľnice R7," priblížili policajti.

Pripomínajú tiež, že v súvislosti so športovým bežeckým podujatím bude v sobotu od rána čiastočne uzavretá Pribinova ulica. "Vjazd do nákupného centra bude umožnený," ubezpečila polícia.