Zásadné slová nového ministra: Káčer telefonoval na Ukrajinu, jedna vec je istá!

Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer telefonoval so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom. Ako informoval tlačový odbor rezortu zahraničia, išlo o ministrov prvý telefonát so zahraničným partnerom od nástupu do funkcie.

„Ukrajina sa na Slovensko môže aj naďalej spoľahnúť. Už mnohokrát sme prejavili solidaritu s našimi susedmi, pretože pomocou Ukrajine posilňujeme bezpečnosť Slovenska," povedal Káčer. Slovensko podľa neho bude pokračovať v robustnej bilaterálnej pomoci a rovnako sa bude zasadzovať aj za udržiavanie jednoty v Európskej únie a NATO. „Naša pozícia zostáva jasná a nemenná. Rusko zaútočilo na suverénny štát bez akejkoľvek príčiny, čo je neakceptovateľné," zdôraznil minister. Dodal, že Slovensko si želá obnovenie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach.