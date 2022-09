Mama († 31) štyroch detí spáchala samovraždu, rozvod ju položil na kolená: Dojemné slová v liste na rozlúčku

Mama štyroch detí spáchala samovraždu po tom, ako prišla o opatrovníctvo v rozvodovom konaní. Kelly Higgins († 31) svojmu nevlastnému otcovi povedala, že jej život nebude mať zmysel, ak jej zoberú deti.

Hull live uvádza, že depresiám a úzkostiam podľahla, keď prišla o prvé dieťa so svojím vtedajším priateľom Williamom Higginsom. Jej príbuzní ju v decembri našli mŕtvu v jej dome v anglickom pobrežnom meste Bridlington. S Williamom sa rozišli kvôli nevere. “Kelly bola úžasná osoba, pre svoje deti by urobila čokoľvek. Všetkým nám chýba. Je to veľká strata pre každého, kto ju poznal,” uviedol príbuzný vo výpovedi. “Kelly a William boli alkoholici, čo prispelo k zničeniu ich manželstva,” prezradil jej nevlastný otec. S jej mamou ich navštívili minulé Vianoce, aby deťom dali darčeky. Údajne bola v dobrej nálade, ale obávala sa, že jej zoberú deti.

Ako píše The Sun, pán Higgins, ktorý bol s Kelly vo vzťahu 13 rokov, povedal, že ich manželstvo sa rozpadlo po minuloročnej milostnej afére. Odsťahoval sa k svojej mame a snažil sa dostať deti do svojej opatery. Podľa jeho slov Kelly odmietla podstúpiť vyšetrenie svojho psychického stavu. “Prepáčte, nevidím žiadnu cestu von. Som unavená z bojovania. Už to nedokážem, veľmi to bolí,” napísala v liste na rozlúčku. “Je mi to tak ľúto. Ďakujem za všetko. Uisti moje deti, že som ich milovala a odpusť mi, že som ťa sklamala,” dodala pre svojho nového partnera.

Vyšetrovateľ uzavrel prípad smrti matky štyroch detí ako samovraždu.