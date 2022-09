Harry a Meghan sa od seba nevedia odlepiť: Na verejnosti si prejavujú náklonnosť z jasného dôvodu

Meghan Markle a princ Harry sa držali za ruky, keď odchádzali z rozlúčky so zosnulou kráľovnou. Odborníčka na reč tela si myslí, že týmto gestom sa snažili niečo naznačiť.

Rozlúčka s kráľovnou sa konala 14. septembra vo Westminster Hall. Toto gesto na seba upriamilo pozornosť v spoločnosti, ktorá pozostávala z členov kráľovskej rodiny. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu chceli podľa expertky ukázať, že si veci budú robiť po svojom. Kráľ Karol a kráľovná manželka Camilla, princ William a princezná Kate, princezná Anne a sir Tim Laurence si neprejavovali náklonnosť s výnimkou momentu, keď William položil Kate ruku na chrbát. Nebolo to prvýkrát, čo sa Harry a Meghan držali za ruky na podujatí po kráľovninej smrti. Rovnako urobili pri stretnutí s trúchliacimi pred Windskorským zámkom.

“Pripadalo mi to, ako keby chceli urobiť akési gesto. Akoby chceli povedať, že si veci budú robiť po svojom a svetu ukážu, že sú iní ako ostatní,” uviedla expertka Adrianne Carter exkluzívne pre denník Daily Star. Napriek tomu, že kráľovské páry si nezvyknú prejavovať náklonnosť na verejnosti, nejde o správanie, ktoré by bolo v rozpore s protokolom. Odborníčka na kráľovskú etiketu Myka Meier vysvetlila pre PEOPLE, že neexistuje žiadny protokol ani pravidlo, ktoré by zakazovalo kráľovským párom prejavovať si náklonnosť.

Ďalší expert na reč tela Robin Kermode je toho názoru, že snaha kráľovskej rodiny vyhýbať sa náklonnostiam je skôr nepísaným pravidlom z dielne samotnej kráľovnej. “Kráľovná sa so svojím manželom obyčajne nedrží za ruku. Vyzerá to ako nepísané pravidlo, ktoré platí aj pre ostatných členov kráľovskej rodiny,” povedal v minulosti pre Daily Mail.