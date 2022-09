Problémy so zrakom? Zbaví vás ich najmodernejší laser Alcon.

Aké je obmedzujúce, mať zlý zrak, vie každý, kto musí nosiť dioptrické okuliare či kontaktné šošovky. A nie je to len šport, ale aj úplne bežné každodenné činnosti či zamestnanie, kde nekvalitný zrak spôsobuje ťažkosti alebo rôzne obmedzenia.

Pritom trvalé riešenie je veľmi jednoduché. Laserová operácia očí niektorou z moderných metód, dokáže človeku doslova zmeniť život. V očnej klinike iClinic teraz s najmodernejším excimerovým laserom Alcon EX 500 s rokom výroby 2022.

Problém s krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a astigmatizmom

Ak máte problém s krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a astigmatizmom, pýtajte sa v očnej klinike iClinic na operačnú metódu Z-Lasik Premium. Tá v sebe spája laserovú úpravu rohovky s použitím dvoch druhov lasera – femtosekundového a excimerového. V iClinic využívajú pri tejto metóde najmodernejší excimerový laser súčasnosti Alcon EX 500 s rokom výroby 2022. Vďaka nižšej energii je laser šetrnejší voči rohovke a predchádza pooperačným zápalom očí. Zákrok je bezbolestný a prebieha v lokálnom znecitlivení. Doba rekonvalescencie je krátka a videnie je stabilizované do 24 hodín od operácie. Pri tomto type zákroku je aj nižšie riziko nežiaducich vedľajších účinkov ako suché oči či zhoršené nočné videnie.

Veľmi vyhľadávaným a účinným riešením sú tiež operácie očí, ktoré vás zbavia okuliarov na všetky vzdialenosti, tzn. na čítanie, na strednú vzdialenosť, ale aj do diaľky a zároveň trvalo odstránia riziko vzniku šedého zákalu (metóda Femto Z-Prelex). Aj iné operačné metódy dokážu okrem krátkozrakosti (metóda CLEAR; Relex Smile 3D; Z-Lasik) či ďalekozrakosti (metóda Z-Lasik) vyriešiť ďalšie pridružené ochorenia oka, napríklad astigmatizmus (metóda CLEAR, Z-Lasik; Relex Smile 3D), ale aj šedý zákal. Podrobnosti nájdete na stránke očnej kliniky www.iclinic.sk.

Najmodernejšie a bezpečné laserové technológie

Oftalmológia patrí medzi najviac rozvíjajúce sa medicínske odbory. Je to predovšetkým vďaka novým špičkovým technológiám, ktoré sa za ostatné desaťročia výrazným spôsobom zdokonaľovali. iClinic má svoje kliniky vybavené najmodernejšou laserovou technológiou a pravidelne svoje zariadenia obnovuje, aby svojim pacientom ponúkla to najlepšie, čo súčasný trh ponúka. Počas ostatných 7 rokov investovala do laserových a operačných technológií vyše 7,5 milióna eur. Aj preto už 15 rokov patrí medzi lídrov v oblasti oftalmológie aj v počte zrealizovaných laserových operácií očí.

Laserová operácia už od 400 €

Cena zákroku je jednorazová záležitosť a na prvý pohľad sa preto môže zdať niekomu vysoká. Keď si však porovnáte, ako často si meníte rámy okuliarov či sklá s rôznou povrchovou úpravou, vrátane servisu, alebo ako často si kupujete kontaktné šošovky, vrátane roztokov, cena operácie očí je podstatne nižšia ako investícia do operácie. Ak neveríte, zadajte si na stránke iclinic.sk v časti Kalkulačka úspor do pripravenej kalkulačky svoj vek, odhadovanú výšku ročných nákladov na dioptrické okuliare či kontaktné šošovky (vrátane príslušenstva a servisu) a možno vás prekvapí, koľko finančných prostriedkov môžete do svojej 60-tky ušetriť vďaka laserovej operácii očí.

Navyše, v týchto dňoch môžete absolvovať operáciu za zvýhodnenú cenu. Nezmeškajte časovo limitovanú mimoriadnu zľavu 200 € na vybrané operačné metódy. Vďaka nej sa viete zbaviť ďalekozrakosti, krátkozrakosti, ale aj astigmatizmu iba za cenu už od 400 €. Podrobnosti k tejto zľave nájdete na www.iclinic.sk/nech-vidite-koho-volite.

iClinic – najkomplexnejšia a najväčšia súkromná očná klinika v SR

Očná klinika iClinic vykonáva operácie očí už od roku 2007. Vtedy ešte pôsobila pod iným názvom a od roku 2015 funguje pod značkou iClinic. Aktuálne pracuje v jej pobočkách 20 kvalifikovaných lekárov s dlhoročnou praxou, ktorí len v roku 2021 zoperovali spolu vyše 20 000 očí. Klientom na Slovensku poskytuje svoje služby už v 5 pobočkách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Skalici a Šamoríne. V pobočke v Banskej Bystrici má zriadené, okrem iného, aj špičkové pracovisko na špecializovanú liečbu glaukómu.

Najdôveryhodnejšia značka v kategórii očné kliniky

Očná klinika iClinic je viacnásobným držiteľom ocenenia Najdôveryhodnejšia značka v kategórii Očné kliniky, konkrétne za roky 2020 a 2021. Toto ocenenie získala zatiaľ ako jediná spomedzi všetkých očných kliník na Slovensku. Výsledky v jednotlivých kategóriách boli vyhodnotené na základe nezávislého, transparentného a rozsiahleho celonárodného reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizuje spoločnosť ATOZ Marketing Services. Tento prieskum každoročne monitoruje a oceňuje značky, ktorým slovenskí spotrebitelia najviac dôverujú.