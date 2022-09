Obchod s ľuďmi už aj na Slovensku: Pod hrozbou násilia nútili ženy k hrozným veciam!

Polícia obvinila dvoch mužov zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Muži sexuálne vykorisťovali dve mladé ženy z východného Slovenska. Po dokázaní viny im hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

Vyšetrovateľ zároveň podal návrh na ich väzobné stíhanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.

Podľa zistení polície mali 20-ročný Karol K. a 23-ročný Vladimír K. zlákať v januári tohto roka na spoločné bývanie do rómskej osady v Trebišove dve mladé ženy. Až do augusta ich mali nútiť pod hrozbou násilia k poskytovaniu sexuálnych služieb. Za jedného klienta mali inkasovať od 15 do 30 eur a všetky takto utŕžené peniaze museli odovzdávať. Ženy sa viackrát pokúsili o útek, no neúspešne.