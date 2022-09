Naď po neotvorení schôdze vypenil: Sulík bol vraj pripravený prevziať zodpovednosť, dal to aj na billboardy

Poslanci by mali robiť to, za čo sú platení a nie zle, vyhlásil minister obrany a člen hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Jaroslav Naď.

Dodal, že dnes bola miestnosť Národnej rady (NR) SR plná poslancov, no aj napriek tomu sa im nepodarilo otvoriť 72. schôdzu. „Poslanci strany Sloboda a Solidarita, mafie a fašistov odsúhlasili, že rokovať nebudú a na grémiu sa dohodli, že najbližšie sa stretnú až v utorok 20. septembra, hanba," napísal minister na sociálnej sieti. Naď celú situáciu nazval neskutočnou trápnosťou a drzosťou.

Minister obrany uviedol, že na schôdzi sa malo hneď v úvode rokovať aj o dvoch dôležitých bodoch z rezortu obrany. „Prvý bod je novelizácia zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Zákon sme prepracovali po dvojročnej práci aj za účasti vojakov, od ktorých sme dostali vyše 500 podnetov," tvrdí minister.

Ten dodal, že na zákone spolupracoval i s členom poslaneckého klubu SaS Jurajom Krúpom, ktorý podľa Naďa odmietol o tom rokovať pre „trápne politikárčenie." Ako uvádza minister, druhý bod sa týkal mandátu pre slovenských vojakov, aby mohli pôsobiť v jednotke NATO na Slovensku. „Je to najmä z praktických dôvodov a veľmi dôležité. Kvôli trápnemu politikárčeniu SaS, mafie a fašistov sme o tom nemohli rokovať. Politikárčiť o témach NATO? To je tá zahraničnopolitická zodpovednosť SaS?," pýta sa Naď.

Na 72. schôdzi NR SR mali poslanci rokovať aj o ratifikácii pristúpenia Švédska a Fínska do NATO. „Mimochodom, patríme už len medzi posledných asi päť krajín, ktoré to neratifikovali. Už sa nás diplomati a mňa už aj ministri obrany Švédska a Fínska pýtajú, prečo je to tak," dodal minister a zároveň sa pýta, prečo „nám SaS, mafia a fašisti spôsobujú medzinárodnú hanbu," hovorí.

Naď tvrdí, že na schôdzi sa mali prerokúvať i zákony, ktoré kedysi navrhla samotná SaS, no teraz o nich odmietli rokovať. „Je to vrcholne nezodpovedné a neprijateľné. Predseda SaS Sulík bol vraj v roku 2020 pripravený prevziať zodpovednosť, dal to aj na bilbord," uzavrel.