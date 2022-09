Strana Hlas-SD za odvolanie Matoviča zahlasuje: Kladú si ale dôležitú podmienku! Je splniteľná?

Aktualizované

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) bude hlasovať za odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) len v tom prípade, že to nebude zároveň znamenať návrat SaS do vlády. Povedal to predseda strany Peter Pellegrini dnes na tlačovej konferencii.