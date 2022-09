Bizarný dôvod! Strana SaS prezradila, prečo neotvorila parlamentnú schôdzu: Neurobili sme to preto...

Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová uviedla, že dnešnú riadnu 72. schôdzu Národnej rady SR neotvorili preto, aby Slovensko „konečne zistilo, kto tu vládne“.

Ďalej dodala, že strana je pripravená rokovať o jednotlivých zákonoch. Zemanová dnes na tlačovej konferencii uviedla, že ak nedôjde k riadnemu otvoreniu schôdze ani v utorok 20. septembra, SaS pripraví návrh mimoriadnej schôdze, aby aj koalícia mohla pristúpiť k hlasovaniu o dôležitých zákonoch, ako napr. hlasovanie o pristúpení Švédska a Fínska do NATO.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík doplnil, že strana je ochotná rokovať. „Nám nejde o to, aby sme blokovali parlament. Ide nám o to, aby táto vláda dovládla,“ vyjadril sa. Dodal, že pred každou parlamentnou schôdzou si budú musieť sadnúť a pozrieť sa na body, ktoré sa budú prerokúvať, ak koalícia nechce zažiť to, čo sa stalo dnes.

„My sme ich opakovane varovali, nemuselo to byť. Neviem, podľa akých počtov išli, ale asi si mysleli, že 70 je viac ako 76,“ tvrdí Sulík. Ten zároveň priznal, že pri odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) sa hlasovania zdržia.