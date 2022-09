Ďalšia rana pre americké ženy: Republikánsky senátor navrhuje zakázať interrupcie! Prejde mu to?

Významný republikánsky senátor Lindsey Graham v utorok (13.9.) predložil návrh zákona, ktorým by sa vo všetkých 50 štátoch USA zakázalo vykonávanie interrupcií po 15. týždni tehotenstva.

Ako dodala agentúra AFP, návrh, ktorý nemá šancu na schválenie v Senáte ovládanom demokratmi, sa okamžite dostal pod paľbu kritiky Bieleho domu i demokratických zákonodarcov. Právo na vykonanie interrupcie je v USA v centre pozornosti od júna, keď Najvyšší súd zrušil ústavné právo na tento zákrok a ponechal rozhodnutie o jeho povolení na jednotlivé štáty americkej Únie.

Návrh zákona, ktorý predložil republikán Graham zastupujúci v Senáte štát Južná Karolína, by na celoštátnej úrovni znemožnil interrupcie po 15. týždni - okrem prípadov znásilnenia, incestu alebo vtedy, ak by šlo o záchranu života matky.

Graham, spojenec bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, uviedol, že takýto zákon by Ameriku na federálnej úrovni dostal do stavu, že by bola "pomerne konzistentná so zvyškom sveta".