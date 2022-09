Unikol dokument o ruskom plyne: Podarí sa ho zastropovať? Najpravdepodobnejší scenár je známy

Európska komisia (EK) ustupuje od zavedenia cenového stropu na ruský plyn, no plánuje presadiť zdanenie neočakávaných ziskov energetických spoločností. Informuje o tom britský denník The Guardian s odvolaním sa na uniknutý dokument.

Po tom, ako sa minulý týždeň zástupcovia členských štátov nedokázali dohodnúť na ďalších reštrikciách, najnovší návrh údajne neobsahuje cenový strop na ruský plyn ani na dovážaný plyn. Očakáva sa však, že Európska únia (EÚ) zavedie daň na neočakávané zisky producentov fosílnych palív a samostatný strop na zisky nízkouhlíkových výrobcov elektriny.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyen by mala zverejniť európsky plán na riešenie rastúcich cien elektriny v stredu, keď prednesie svoju výročnú správu o stave únie.

Guardian upozorňuje, že finálny text sa môže ešte zmeniť, no jeho návrh ukazuje, že Komisia pochybuje o tom, že by mohla získať dostatočnú podporu členských štátov pre svoju preferovanú možnosť, teda zastropovanie cien ruského plynu v reakcii na to, že Kremeľ podľa nej využíva jeho dodávky ako zbraň.