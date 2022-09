Meno nového ministra školstva chce premiér Eduard Heger (OĽANO) oznámiť v najbližších dňoch. Avizoval to v utorok po tom, čo dočasne prevzal vedenie rezortu. Deklaroval, že školstvo je pre vládu veľkou prioritou.

"A preto vyberieme za ministra školstva spomedzi kandidátov toho najlepšieho," zdôraznil Heger. Pripomenul, že sa stále pracuje na reformách, investovaní do školstva či zvyšovaní platov. To všetko by podľa neho malo prilákať nových učiteľov. "Všetky kroky, ktoré sme urobili, smerujú k tomu, aby sme rezort oživili," uzavrel.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v Prezidentskom paláci prijala demisiu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Dočasným vedením rezortu poverila Hegera.