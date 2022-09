Pred Buckinghamským palácom bojujú s nepríjemnosťami: Ľudia nosia na pamiatku Alžbety II. († 96)...

Argumentovali tým, že to má „negatívny vplyv na divokú prírodu v parku“. Niektorí smútiaci nechali občerstvenie spolu s kvetinovými poctami v Buckinghamskom paláci a susednom Green Parku.

Sendviče sú odkazom na komediálny skeč s kráľovnou a animovaným medveďom Paddingtonom, ktorý bol natočený k platinovému jubileu zosnulej panovníčky začiatkom tohto roka. Vo videu vtedy kráľovná vtipne povedala, že je ako medveď Paddington a sendviče s marmeládou si odkladá do kabelky „na neskôr“.

Medvedík dokonca vyjadril svoje kondolencie na oficiálnom Twitterom účte.

Thank you Ma’am, for everything.