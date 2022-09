Rakvu zosnulej Alžbety II. († 96) previezli do katedrály v Edinburghu: Vyprevádzali ju tisícky ľudí

V škótskom Edinburghu v pondelok (12.9.) previezli rakvu zosnulej kráľovnej Alžbety II. do miestnej katedrály. V smútočnom sprievode za rakvou kráčal Alžbetin syn, nový panovník Karol III.

Sprievod smeroval zo zámku Holyrood po ulici Royal Mile do Katedrály svätého Egídia. Pozdĺž ulice sa zhromaždili tisíce ľudí, píše AP. V katedrále sa uskutoční približne hodinová bohoslužba, po nej bude smútočným hosťom o 17.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) sprístupnená rakva.

Za pohrebným vozidlom spolu s Karolom III. kráčali aj ďalšie tri Alžbetine deti - princezná Anna v sprievode manžela Timothyho Lawrencea a princovia Andrew a Edward. Manželka Karola III. - v súčasnosti kráľovná manželka Kamila - a manželka princa Andrewa Sophie, grófka z Wessexu, sa viezli v aute za kráčajúcu päticou, píše BBC.

Rakva so zosnulou kráľovnou bude v Edinburghu vystavená na 24 hodín so štátnymi poctami. V utorok ju majú previezť do Londýna.

Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov. Vládla od roku 1952. Pohreb sa uskutoční 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne.