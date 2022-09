Jej výtvory milujú deti aj rodičia: Tieto vzdelávacie pomôcky sú u nás hitom

Mamina a pedagogička Inka Sojková sa po sérii pokusov s háčkovaním, štrikovaním, kaligrafiou či šitím pustila do výroby vzdelávacích pomôcok. Ani jeden z predošlých druhov kreativity ju totiž nepohltil tak ako maľovanie akvarelovými farbami. Dnes sa vďaka jej obrázkom učia čítať a počítať stovky detí.

Za jediný večer spustila hotový ošiaľ

Inka sledovala zahraničných tvorcov vzdelávacích pomôcok a túžila po podobných aj pre svoje ratolesti. „V tom čase sa mi najviac páčili jednoduché abecedné kartičky. Lenže u nás nikto nič také nerobil. Tak som si povedala, že to so svojimi novými farbami skúsim,“ hovorí. Zo začiatku síce nemala ambíciu predávať, no záujem ľudí ďaleko prevýšil jej očakávania.

„Keď som pridala ukážku abecedných kariet do jednej skupiny na sociálnej sieti, ozvali sa mi v jeden večer stovky ľudí. Vpadla som do toho celého bez akejkoľvek prípravy či podnikateľského plánu.“ Pomôcky pritom sympatická pedagogička tvorí doteraz. V jej ponuke pribudli číselné aj bylinkové karty, plagáty, puzzle či dokonca kartičky s kolobehom prírody.

Montessori pedagogiku prepojila s umením

Majiteľku e-shopu Sojkovie.sk ovplyvnila najmä Montessori pedagogika, ktorá vychádza z vývinovej psychológie dieťaťa. „Tento prístup rešpektuje vývinové obdobia a dieťa môže byť takmer v plnej miere samostatné. Pomôcky a materiály teda vytváram tak, aby dieťa samy viedli k správnemu riešeniu,“ vysvetľuje.

Obrázky na Inkiných vzdelávacích pomôckach sú realistické, aby drobci spoznávali svet taký, aký je. Navyše sú na jednofarebnom pozadí, vďaka čomu je pozornosť upriamená len na to podstatné. Výber písma a textov autorka ilustrácií takisto konzultovala s odborníkmi na Montessori pedagogiku.

Magický proces tvorby

Najviac času v celom procese tvorby pomôcok zaberie práve maľovanie. „Keď deti zaspia, sadnem si za stôl, chytím štetec a maľujem. Vtedy prestane existovať svet okolo mňa, nad ničím nerozmýšľam a úplne vypnem,“ približuje Inka. Keďže obrázky sú realistické, niekedy jej trvajú aj celé mesiace.

Po dokončení nasleduje voľba formy a správnej veľkosti. Autorka dáva prototypy testovať deťom, pretože vtedy sa najlepšie ukáže, či je pomôcka naozaj praktická. Svoje výtvory následne zadá do tlače v profesionálnych tlačiarňach. Posledným krokom je už len pridať hotové výtvory do e-shopu.

Inšpiráciu čerpá aj u svojich fanúšikov

V Sojkovie nájdete skutočné originály, z ktorých mnohé vznikli na podnet spokojných zákazníkov. „Najlepšie nápady sú vždy od mojich sledovateľov. Napríklad najobľúbenejšou pomôckou sú Príbehy prírody, teda kartičky životných cyklov. Táto myšlienka kedysi vznikla spontánnou diskusiou viacerých ľudí pri jednom z mojich príspevkov,“ prezrádza Inka. A čo ju dokáže najviac potešiť?

„Pre mňa je najväčšou odmenou, keď mi niekto pošle video alebo fotografiu detí, ktoré pracujú s mojimi pomôckami. Znamená to pre mňa viac ako milión recenzií,“ pochvaľuje si spokojná pedagogička. V jej prípade dokonca neplatí známe úslovie, že obuvníkove deti chodia bosé. Inka totiž svoje vzdelávacie kartičky pri deťoch s radosťou využíva.

Samostatnosť jej priniesla platforma Shoptet

Keď si šikovná mamina pred dvomi rokmi zakladala vlastný internetový obchod, hľadala platformu, ktorej ovládanie by bolo jednoduché, intuitívne a zvládnuteľné aj pre ľudí bez IT vzdelania. „Vybrala som si Shoptet, lebo som naň dostala odporúčanie. Keď som si pozerala e-shopy, ktoré už na tejto platforme fungovali, veľmi sa mi to pozdávalo. Navyše som svoje podnikanie naštartovala neplánovane, a preto som rada, že som v začiatkoch mohla mať e-shop prakticky zadarmo,“ spomína Inka.

Správa e-shopu je dnes pre ňu každodennou zautomatizovanou činnosťou. Vybavovanie objednávok a faktúr či pridávanie nových produktov jej tak nezaberie viac než pár minút denne. „Keď som e-shop zakladala, bolo toho veľa naraz, ale Shoptet má návod ku každej jednej časti e-shopu, všetko som si zvládla nastaviť sama,“ uzatvára svoje rozprávanie dnes už úspešná podnikateľka.

