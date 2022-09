Plánujete na jeseň sadiť ovocné stromčeky? Nezabudnite na vzácne staré odrody

Najlepšie obdobie na sadenie a presádzanie stromov je jeseň. Čas začať si robiť plány vo svojej záhrade prichádza práve teraz. Spýtali sme sa odborníka zo združenia Živica, ktorý sa venuje ovocinárstvu, na čo sa oplatí myslieť.

Či už sa venujete svojej záhrade len čisto rekreačne, alebo máte v pestovaní viac skúseností, keď hovoríme o sadení, nie je žiadna novinka, že správny čas na vysádzanie ovocných stromov začína v októbri, respektíve po opadnutí listov. „Novovysadené stromčeky sa potrebujú prispôsobiť zemi, prespia zimu a na jar sa zobudia a zazelenajú na svojom novom mieste. Na jeseň je aj spravidla oveľa väčší výber kvalitnejších stromov v záhradníctvach a škôlkach v porovnaní so situáciou na jar,“ hovorí František Cimerman z občianskeho združenia Živica.

Plánujete v záhrade sadiť vysokokmenné stromy? Počítajte s tým, že každý z nich potrebuje okolo seba v priemere aspoň 10 metrov priestoru. „Tak im v dospelosti dorastie koruna. Myslite na to vopred, aby ste nemuseli o pár rokov stromy osekať či preriediť,“ odporúča odborník, ktorý sa venuje aj osvete v školách a komunitách v pestovaní dlhovekých ovocných stromov starých odrôd, ktoré poznali naši prastarí rodičia.

Tradičné odrody sa vytratili, no začínajú sa vracať

Na prelome 19. a 20. storočia na našom území ovocinári pestovali viac ako 300 odrôd jabloní. Známe ovocinárske regióny boli napríklad na Považí či Honte. Teraz sa komerčne pestuje len niekoľko desiatok, aj to ide skôr o moderné odrody, ktoré boli vyšľachtené v ostatných rokoch. Celá bohatosť chutí, vôní, možnosti skladovania, spracovania plodov a tiež biodiverzita ako hmyz, vtáky a malé živočíchy, ktoré s nimi spolunažívajú, sa vytráca.

„Každá odroda má nejaké špecifiká. To, že je odroda stará, samo o sebe neznamená, že je zákonite kvalitná. Sú však medzi nimi aj veľmi odolné odrody, ktoré netrpia chorobami, nevadia im vysoké mrazy a sú odolnejšie voči klimatickým zmenám,“ vysvetľuje František Cimerman. Staré odrody a ich veľká pestrosť znamenajú, že odrody majú rôzne kvality a ich stromy sú prispôsobené aj rôznym typom prostredia a klímy. To môže byť výhodou pri jej postupujúcich zmenách.

Hoci prinášajú rýchlo úrodu, nevýhodou dnešných moderných výsadieb je, že sa používajú nízkokmenné tvary stromov, ktoré vydržia len 10 až 20 rokov, a potom sa musia nahradiť novými. Staré odrody, uspôsobené rásť vo forme vysokokmenných dlhovekých stromov, síce potrebujú čas, ale keď začnú prinášať úrodu, budú oveľa výkonnejšie a trvácnejšie. Podľa odborníkov je v domácich záhradách a sadoch ideálne udržiavať zdravý balans medzi krátkovekými novými a dlhovekými starými odrodami.

Mestá a obce sa uchádzali o ovocný sad na kľúč – ten vyrastie v Topoľčanoch

„Ak hovoríme o zazelenaní verejného priestoru ovocnými drevinami, je obzvlášť dôležité, aby sa v ňom sadili dlhoveké stromy. Ak sa o ne budeme my, naši potomkovia a ich potomkovia, starať, môžu prežiť aj viac ako 100 rokov,“ vysvetľuje projektový manažér Živice.

Práve počas tohto leta využilo až 64 miest, mestských častí a obcí po celom Slovensku šancu zabojovať o to, aby na ich území vyrástol nový kus prírody so vzácnymi odrodami ovocných stromov. Víťazom projektu Zelený sad, za ktorým stojí OZ Živica a poisťovňa KOOPERATIVA, sa stalo mesto Topoľčany.

Nový sad bude pozostávať z minimálne 15 vzrastlých stromov, najmä jabloní a hrušiek, pochádzajúcich z ovocinárskej škôlky OZ Ovocný strom v Bielych Karpatoch, ako aj ďalších jedlých kríkov a trvaliek. Tento kúsok prírody prinesie do mesta okrem relaxu a odmeny v podobe chutného ovocia počas celej sezóny aj pozitívny mikroklimatický účinok vo forme tieňa, regulácie teploty, zadržiavania vlhkosti, prašnosti či hluku.

Mesto Topoľčany, ktoré vybrali odborníci z OZ Živica na základe množstva kritérií, sa zapojilo do výzvy ponukou až dvoch sídliskových pozemkov v blízkosti centra a základných škôl s celkovo dobrou dostupnosťou pre verejnosť. „Pozitívne nás oslovila aj motivácia a snaha napojiť projekt Zelený sad na líniu ďalších ekoprojektov miestnej komunity v Topoľčanoch,“ hovorí František Cimerman. Výsadba na vybranom mieste, o ktorú sa kompletne postará OZ Živica, prebehne v novembri. Od budúcej jari tu pribudnú aj náučné tabule a označenia drevín s popisom a miesto bude slúžiť aj školám.

Celý projekt vznikol vďaka ekologicky zmýšľajúcej poisťovni a jej klientom

Na začiatku projektu Zelený sad stála myšlienka poisťovne KOOPERATIVA, ktorá sa rozhodla zafinancovať kompletnú výsadbu nového ovocného sadu v rámci Slovenska. Spojila sa preto s organizáciou Živica a poskytla jej finančnú podporu z kampane, ktorej cieľom bolo motivovať svojich klientov k využívaniu bezpapierovej komunikácie.

„Tradícia ovocinárstva je dôležitou súčasťou kultúrno-prírodného dedičstva na Slovensku. Sme radi, že môžeme prispieť k jej postupnému oživovaniu. Túto tému sme sa rozhodli prepojiť s osvetovou kampaňou, zameranou na využívanie digitálnych služieb našej poisťovne, ktoré sú pre klientov nielen praktickejšie, ale aj priateľskejšie voči životnému prostrediu,“ uvádza Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA. Zároveň dodáva, že nejde iba o finančnú podporu v podobe 6 000 eur, ale aj podporu formou dobrovoľníckej činnosti. Poskytnuté financie v plnej miere pokryjú nákup stromov, počiatočnú starostlivosť o ne a celkovú réžiu zo strany OZ Živica, spojenú s výzvou a výsadbou. Vybraní zamestnanci poisťovne pomôžu aj priamo v Topoľčanoch, kde sa zapoja do výsadby v rámci každoročnej iniciatívy Social Active Day – Deň dobrovoľníctva.

Ďalšie tipy pre vás, ktoré odporúčajú experti zo Živice:



• Máte stromy odrôd, ktorých úroda vám nechutí? Ak je v dobrej kondícii, nemusíte ho sťať, môžete si ho skúsiť preštepiť inou odrodou. Každý rok na jar sa konajú burzy vrúbľov v rôznych častiach Slovenska – tam si ich môžete zaobstarať od ovocinárov, či vymeniť so susedmi a záhradkármi z okolia.

• Nerodí vám dostatočne váš ovocný strom? Rodivosť ovocného stromu slabého rastu môžete podporiť tak, že konáre dreviny ohnete alebo rezom tvarujete smerom nadol k zemi.

• Máte problém so škodcami? Pamätajte, že čím väčšiu biodiverzitu si v záhrade uchováte, čím viac lokálnych odrôd v nej máte, tým viac posilňujeme jej odolnosť. Ak správne skombinujete stromy, kry a rastliny, bude medzi nimi fungovať tzv. alopatia – koreňmi budú vylučovať látky, ktorými sa navzájom podporujú a odpudzujú hmyz. Dobrým tipom je tiež napr. vysadiť si celý obvod záhrady nechtíkmi, čo sú výborné odpudzovače. Nezabudnite na rozmiestnenie „domovov“ pre lienky či ucholaky.

• Vedeli ste, že ucholaky pre nás nie sú vôbec nebezpečné? Svoje kliešte využívajú iba na súboj o samičku. Ucholaky sú skvelí pomocníci proti voškám a iným škodcom. Prilákajte ich preto do svojej záhrady, napr. pomocou terakotovej nádobky so slamou, tzv. ucholačník, ktorý umiestnite na strom. Prečkajú v nej zimu a na jar vylezú a pustia sa do práce.