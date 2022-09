Napätie v Stredomorí: Jednoznačné slová gréckeho lídra o vojne s Tureckom!

Grécky premiér si nevie predstaviť, že by napätie so susedným Tureckom mohlo niekedy eskalovať do ozbrojeného konfliktu. Kyriakos Mitsotakis to pre agentúru AP povedal na tlačovej konferencii na Medzinárodnom veľtrhu v Solúne v reakcii na nedávnu ostrejšiu rétoriku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

„Neverím, že sa to niekedy stane. A ak by sa to, nedajbože, stalo, Turecko by dostalo absolútne devastujúcu odpoveď. A myslím si, že oni to dobre vedia. Turecko pozná kompetenciu gréckych síl,“ odpovedal Mitsotakis na otázku. Erdogan obvinil Grécko, ktoré je spolu s Tureckom členom NATO, z toho, že okupuje údajne demilitarizované ostrovy v Egejskom mori a pohrozil, že Ankara podnikne kroky. Mitsotakis povedal, že napriek Erdoganovým „neprijateľným“ komentárom je stále otvorený dialógu a stretnutiu s ním. Predseda gréckej vlády spojil jednoznačnú podporu Grécka pre Ukrajinu s obavami, že ak Rusko zvíťazí, mohlo by slúžiť ako príklad pre iné krajiny s expanzívnymi tendenciami. Rusko môže byť porazené! Blesková vojna posmelila Ukrajincov, vidia dôležité znamenie „Existuje deliaca čiara medzi krajinami, ktoré rešpektujú nedotknuteľnosť hraníc, pravidlá medzinárodného práva, a tými, ktoré veria, že na základe práva najsilnejších sa môžu zamerať na krajiny, o ktorých si myslia, že sú slabšie, a z rozmaru zmeniť hranice,“ skonštatoval Mitsotakis. „Je veľmi dôležité dať Ukrajine možnosť vyjednať mier s Ruskom za vlastných podmienok a rozhodne nie ako porazenej v tejto vojne,“ dodal.