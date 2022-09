Rusko môže byť porazené! Blesková vojna posmelila Ukrajincov, vidia dôležité znamenie

Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov priznal, že ukrajinskí vojaci sú po šesťdňovej ofenzíve v Charkovskej oblasti unavení, no ich morálka je vysoká. "Je to znamenie, že Rusko môže byť porazené," dodal v rozhovore pre americký denník Financial Times (FT), ktorý monitorovala britská stanica BBC.

Upozornil, že územia oslobodené počas protiofenzívy musí teraz Ukrajina ovládnuť a musí byť pripravená brániť ich. Operáciu, počas ktorej ukrajinská armády dobyla späť asi 3000 kilometrov štvorcových ukrajinského územia, sa podľa Reznikova vyvíjala "lepšie, ako sa očakávalo." Upozornil však, že sťahujúce sa ruské jednotky by mohli podniknúť protiútok na zásobovacie línie ukrajinskej armády. Pripustil tiež, že ak by ukrajinské jednotky postúpili príliš hlboko do územia ovládaného ruskou armádou, jednotky nepriateľa by ich mohli obkľúčiť. Prebiehajúci ukrajinský "blitzkrieg", ktorý Reznikov charakterizoval ako "snehovú guľu valiacu sa z kopca", predstavuje najväčší vojenský neúspech Ruska od rozsiahlej invázie z 24. februára, poznamenáva FT. Britská stanica BBC pripomenula, že ukrajinská armáda pokračuje vo svojej protiofenzíve v Charkovskej oblasti. Blesková vojna: Za 5 dní si Ukrajinci zobrali naspať 2500 km2 územia! Ako je to možné? Ruská armáda zasa aj v noci na pondelok pokračovala v ostreľovaní tepelných elektrární a ďalších zariadení kritickej infraštruktúry v rôznych regiónoch Ukrajiny. V dôsledku týchto útokov boli z Poltavskej, Dnepropetrovskej, Sumskej, Záporožskej a Doneckej oblasti hlásené výpadky dodávok elektriny. Problémy s prevádzkou hlásia aj ukrajinské železnice.