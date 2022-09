Japonský cisár zvažuje účasť na pohrebe kráľovnej: Išlo by o jeho prvú zahraničnú cestu

Japonský cisár Naruhito sa podľa dosiaľ nepotvrdených informácií plánuje zúčastniť na štátnom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. , ktorá zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov.

Účasť na poslednej rozlúčke s dlhoročnou panovníčkou údajne zvažuje aj japonský premiér Fumio Kišida. V sobotu o tom informovali lokálne médiá, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.

Agentúra japonského cisárskeho dvora IHA a japonská vláda údajne začali s prípravami Naruhitovej cesty do Británie, uviedla v sobotu verejnoprávna stanica NHK, ktorá citovala nemenované zdroje.

Ak by sa tieto správy potvrdili, išlo by o Naruhitovu prvú zámorskú cestu od jeho nástupu na trón v roku 2019. Hoci ho kráľovná v roku 2020 pozvala na návštevu Británie, jeho cestu museli odložiť pre pandémiu COVID-19. Podľa japonských médií by sa mohla na pohrebe Alžbety II. zúčastniť aj cisárovná Masako, ak jej to umožní jej zdravotný stav.

Ako dôvod možnej účasti cisára na pohrebe Alžbety II. uviedli médiá blízke vzťahy britskej kráľovskej a japonskej cisárskej rodiny. Naruhitov otec Akihito sa ako korunný princ zúčastnil na korunovácii Alžbety II. v roku 1953 namiesto vtedajšieho cisára Hirohita. V roku 1975 bola Alžbeta prvým britským monarchom, ktorý zavítal do Japonska, pričom sa stretla aj s Hirohitom.

Naruhito (62), ktorý v 80. rokoch 20. storočia študoval na Oxfordskej univerzite, vo vyhlásení po úmrtí Alžbety II. ocenil jej "mnohé zásluhy a prínos" a dodal, že pociťuje "hlboký smútok". Cisár a cisárovná vstúpili v piatok do trojdňového smútku.

Kráľovná Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie – na tróne bola 70 rokov. Pohreb sa podľa britských médií uskutoční vo Westminsterskom opátstve desať dní po jej smrti.