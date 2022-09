Novo oživený trend v karavaningu. Minikaravany alebo „slzy“

Teardrop karavany (z angl. slza) majú dlhodobú históriu. Ľahko vyrobený drevený a pomerne jednoducho zariadený karavan minimálnych rozmerov poznali ľudia už v začiatkoch karavaningu, pred približne 70-timi rokmi.

Obľúbené boli hlavne kvôli svojej nízkej hmotnosti, čo veľmi vyhovovalo vtedajším autám so slabučkým motorom. Postupne, pridávaním konských síl pod kapotu, sa mohli karavany zväčšovať a vybavovať stále viac doplnkami, až narástli do dnešných rozmerov, niektoré až bezmála do veľkosti malého bytu.

Počas ostatného desaťročia sa trend minikaravanov opäť dostáva do pozornosti cestovateľov. Vačšinou sa jedná o karavan do hmotnosti 750 kg, kde nie je potrebný extra vodičský preukaz, ale stačí klasické „B“. Karavan takmer ani nepridá na spotrebe auta, pri šoférovaní ho necítiť za sebou. Takéto „slzičky“ sú väčšinou vybavené miestom na spanie pre dve osoby a malou kuchynkou v zadnej časti. Od výrobcu potom záleží, čo všetko do rozmermi malého karavanu dokáže domontovať, alebo za čo všetko si je cestovateľ ochotný priplatiť. Možností je neúrekom. Technologické postupy v súčasnosti dokážu do minikaravanu namontovať kuchynku aj s dvojvaričom a mikrovlnkou. Ohrev teplej vody či vonkajšia sprcha tiež nie sú problémom. Aj naftové kúrenie s minimálnou spotrebou, takmer bez hluku, je veľmi užitočná vymoženosť výbavy.

Znalosť destinácie je dôležitá

Nie všetky karavany sa hodia do každých podmienok. Ak plánujete opustiť cestu a výjsť do offroadu, mali by ste sa zamyslieť, či to váš karavan aj reálne zvládne. Kvalita podvozku, náklon, hmotnosť… To všetko plus náročnosť terénu sú faktory, ktoré môžu rozhodovať o tom, či váš karavan cestu zvládne.

Nie všetky karavany sú však ťažké a rozmerné, existujú karavany, ktoré sa „vezú samy“. Napríklad model X-Line od Life Style Camper je kompaktný a ľahký (550 kg) model, ktorý zvládne každý terén a manévrovanie s ním zvládne každý vodič.

Široká ponuka pre cestovateľov

Cestovná kancelária DAKA má rada ľudí, ktorí cestujú. Okrem klasických či poznávacích zájazdov majú v ponuke aj dovolenky karavanom. Dokonca sa stala výhradným dovozcom minikaravanov a offroadových karavanov spomínanej značky Life Style Camper pre Slovensko. Tento výrobca vsadil na kompaktné rozmery, nízku váhu a špičkové vybavenie. Minikaravany vyrábajú v dvoch prevedeniach – SteelDrop a X-Line.

Karavan SteelDrop

Tento typ nie je žiadna otlčená bakelitová krabica. Jeho design poteší oko svojimi ladnými líniami a strihaným, nablýskaným povrchom z nerezovej ocele. Ide o ideálneho parťáka na výlety do prírody, na koncert či k priehrade. Nezľakne sa ani mierneho terénu. Dávajte si len pozor, aby ste nejazdili do príliš veľkej divočiny, riskujete poškrabanie lešteného povrchu.

Má rozmery od 350 cm na dĺžku, 170 cm na výšku a 195 cm na šírku. Pre prijateľný komfort odporúčame pobyt maximálne dvoch dospelých osôb a jedného menšieho dieťaťa. Veľkú časť interiéru zaberá pohodlná posteľ 140 x 200 cm. Kompletná výbava obsahuje LCD televízor, kúrenie, osvetlenie, markízu, stôl, 58-litrovú nádrž na vodu, vonkajšiu sprchu, plynový horák, úložné priestory, vlastnú prenosnú chladničku, batérie, vonkajšie LED osvetlenie, vnútorné i vonkajšie rádio či dieselové kúrenie. DVD prehrávač a mikrovlnku môžete mať na želanie. Vďaka solárnemu panelu môžete docieliť energetickú sebestačnosti a keď nebude svietiť slnko, môžete použiť 12 V batériu s nabíjačkou a pripojením na 230 V.

X-Line zvládne aj ten najťažší terén

Vďaka revolučnej technológii došlo k vylepšeniu zdvihu, nezávislého zavesenia kolies a odpruženiu zo 7 na 16 cm. Výrobca podvozkov KNOTT tento typ vyrába iba pre karavany LifeStyle Camper. Karavany tak poskytujú bezkonkurenčnú komfort a odolnosť.

X-Line však nie je len pohodlný spoločník, je to skala, o ktorú sa môžete oprieť. So svojou odolnosťou je to hrad, ktorý len tak niečo neporazí. Vďaka bezpečnostnému laku Line-X je odolný voči mechanickému poškodeniu, poškriabaniu a nepriaznivým prírodným vplyvom. Tento lak sa používa dlhé roky v pick-upoch a dodávkach ako podlaha úložného priestoru.

Karavan má 370 cm na dĺžku, 182 cm na výšku a 195 cm na šírku. I tu platí, že ho odporúčamepre dve dospelé osoby a jedno menšie dieťa. Posteľ má rozmery 140 x 200 cm. Karavan je možné za príplatok doplniť o strešný stan, ktorý si vozíte na streche. V ňom pohodlne prespávajú dve dospelé osoby. Veľkou výhodou oproti iným výrobcom je možnosť zvoliť si farbu minikaravanu podľa vlastnej predstavy. Na výber je akákoľvek farba!

Viac o modeloch Life Style Camper sa dozviete na stránkach importéra www.minikaravany.sk

Neviete si predstaviť dovolenkovať v takto malom karavane?

Ak vás napriek tomu zaujala možnosť mať takýto karavan, nie je žiaden problém. Vyskúšajte si takýto život trebárs len na víkend. Požičovňa karavanov Pro Camper v Šamoríne okrem klasických autokaravanov a prívesov požičiava aj najnovšie modely X-Line od Life Style Camper. A to hneď aj so spomínaným strešným stanom. Na dovolenku sa tak môžete vybrať na akýkoľvek dlhý čas, a to celá štvor- či päťčlenná rodinka. Na ťahanie minikaravanov do 750 kg vám stačí vodičský preukaz skupiny B a auto s ťažnou guľou.

Cestovná kancelária DAKA vás pozýva na prezentáciu svojich minikaravanov Lifestyle camper na Motosalón do nákupného centra Bory mall v bratislavskom Lamači v dňoch 23. až 25. septembra, od 9.00 do 21.00 hod. Naživo tam uvidíte modely X-Line.

Nech si zvolíte pre svoje dobrodružstvá akýkoľvek karavan, želáme vám krásnu dovolenku!