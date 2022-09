Nikto učený ešte z neba nespadol: Poslankyňa sa vracia do školských lavíc! Odbor vás prekvapí

Poslankyňa a predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo sa rozhodla opäť drať školské lavice. Jana Bittó Cigániková sa znovu stane študentkou.

Poslankyňa za SaS sa zapísala na ošetrovateľstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Uchádzačov bolo vyše 100 a ona sa umiestnila na 14. mieste, čo ju podľa vlastných slov potešilo. Nie je to však prvýkrát, kedy Cigániková zasadne do vysokošloských lavíc - ide už na tretiu vysokú školu. Prvé dve školy boli zamerané na manažment verejnej správy a zdravotníctva. Prečo sa teda rozhodla pre ošetrovateľstvo?

„Na ošetrovateľstvo som sa prihlásila preto, aby som z praxe poznala možnosti a rozsah vedomostí sestier, podmienky ich štúdia a najmä praxe. Som presvedčená, ze ak na vlastnej koži zažijem, ako sa sestričky cítia a čomu čelia na svojej ceste, dokážem viesť ešte kvalifikovanejšiu debatu o zlepšení ich situácie," vysvetlila poslankyňa.

Podľa nej nie sú problémom len platy. Mladých ľudí treba podľa predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo lepšie motivovať k štúdiu ošetrovateľstva. Spôsob ako to dosiahnuť by bolo napríklad rozšírenie kompetencií sestier a viac priestoru na realizáciu. Poslankyňa chce zabezpečiť také podmienky, aby mladí ľudia neutekali do zahraničia.

Jana Bittó Cigániková si je vedomá toho, že tento cieľ je veľmi vzdialený a na jeho dosiahnutie bude treba veľa času aj energie. Ona ale urobí maximum pre jeho splnenie. „Uvidíme, dokedy to budem časovo zvládať. Myslím to ale úprimne a vážne a teším sa na nové vedomosti a skúsenosti, ktoré využijem v prospech zdravotníctva a pacientov," dodala na záver.