Michal Kaliňák má ambiciózne plány: Čo by chcel zaviesť v obciach Prešovského kraja?

Pojazdné predajne a ambulancie v obciach, nájomné byty prerobené z budov kraja či rozvoj turizmu sú časťou volebného programu kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), súčasného ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka.

Kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia. Svoj program v piatok predstavil na tlačovej konferencii spolu s kandidátmi na poslancov za jednotlivé politické strany.

"Cieľom programu je riešiť životné situácie ľudí. Ani mesto, ani dedina, ani VÚC nebudú mať dosť peňazí a tu je obrovský priestor sa spojiť a využiť všetky možnosti, ktoré má kraj na to, aby ľudia v tomto kraji mali dôvod žiť a aby mali dôvod do kraja prísť. Potrebujeme, aby potraviny boli v každej dedine, aby voda nebola výnimočnosť, ale samozrejmosť. Musíme preinvestovať peniaze do výstavby nájomných bytov, aby študenti ošetrovateľstva a zdravotné sestry či učitelia vedeli, že dostanú byt a práca už na nich v tomto kraji čaká. Takže, celý tento program je o pláne práce pre rozvoj nášho kraja," uviedol pre TASR Kaliňák.

Zásadné tézy volebného programu vychádzajú podľa jeho slov z toho, že PSK musí byť 'veľkým bratom' každého mesta a každej obce. "Chcem byť županom, ktorý bude zastupovať všetky mestá a obce v našom kraji v ministerstvách na rokovaní s rezortami a budeme ich zastupovať v Bratislave," skonštatoval Kaliňák.