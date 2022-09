Boh ochraňuj kráľovnú už nikdy nezaznie: Smrťou panovníčky sa neprepisuje len história

Smrťou kráľovnej Alžbety II. († 96), ktorá vládla dlhých 70 rokov, sa jej nástupcom a novým britským kráľom stal princ Charles (73). Pre syna zosnulej britskej panovníčky to znamená zmenu mena. Pre celú monarchiu okrem nového panovníka aj úpravu hymny.

Alžbe­ta II., ktorá zomrela pokojne vo štvrtok popoludní, bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie. Ako píše agentúra AFP, na tróne bola 70 rokov, pričom vládla o sedem rokov dlhšie ako kráľovná Viktória. Na trón nastúpila 6. februára 1952 po smrti svojho otca, kráľa Juraja VI. Novým kráľom Spojeného kráľovstva sa stal v momente Alžbetinho úmrtia jej najstarší syn Charles (73), po novom Karol III. Prvým následníkom trónu sa tak stáva princ William.

Agentúra AP poznamenala, že samotná korunovácia sa môže konať až o niekoľko mesiacov. Za panovníka ho podľa denníka The Telegraph vymenuje rada, ktorá sa čoskoro zíde v Paláci sv. Jakuba. Zasadnutie sa koná zvyčajne do 24 hodín od úmrtia panovníka. Okrem nového panovníka to pre celý Commonwealth znamená aj zmenu hymny. Známe „God save the queen (Boh ochraňuj kráľovnú)“ po novom nahradí „God save the king (Boh ochraňuj kráľa)“.