Slovenskí politici o úmrtí Alžbety II. († 96): Stručný Matovič, spomienky Čaputovej a Rašiho a obdiv všetkých

Na úmrtie britskej panovníčky Alžbety II. († 96) reaguje celý svet, výnimkou nie sú ani slovenskí politici. Prečítajte si, akými slovami zhodnotili prínos kráľovnej a ako si uctili jej odkaz.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v reakcii vrátila k stretnutiu s kráľovnou: "Osobne sme sa stretli počas recepcie k samitu NATO v Londýne a charizma a pokoj, ktorý z nej vychádzal bol pre mňa vtedy výnimočným okamihom," napísala. "Odišla silná žena, matka, vládkyňa, štátnička, ale jej príbeh ostáva v mnohom inšpiráciou," zdôraznila prezidentka.

Igor Matovič bol na Facebooku stručný, napísal len: "RIP". Pripojil Alžbetinu fotku

Aj Richard Raši si zaspomínal na stretnutie s panovníčkou: "Dnes odišla jedna z najväčších osobností na svete, Kráľovná Alžbeta II. Mal som tú česť sa s ňou stretnúť dvakrát, asi pred 12 rokmi a v roku 2019, pri oslavách 75. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii. Vyslovujem úprimnú sústrasť celej kráľovskej rodine a britskému ľudu."

Jaroslav Naď napísal: "Navždy odišla mimoriadna osobnosť svetovej politiky, česť jej pamiatke. Hrdo, láskavo a slušne viedla krajinu v prosperujúcich momentoch, ale jej veľkosť sa ukázala najmä v ťažkých časoch. Neuveriteľný životný príbeh, ktorý bol zasvätený službe krajine - oddane, verne a celým svojím bytím."

Mária Kolíková Poukázala na to, že pre mnohých bola kráľovná vzorom: "Spomínať na ňu budeme aj cez mnohé jej výroky, ktoré nestrácajú na aktuálnosti. Za všetky by som teraz spomenula: 'Dnes potrebujeme špeciálny druh odvahy. Nie ten, ktorý treba do boja, ale taký, vďaka ktorému sa zastaneme všetkého, o čom vieme, že je správne, všetkého, čo je pravdivé a čestné,'" zhrnula na sociálnej sieti.