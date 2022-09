Analytik Bošňák sa pustil do politikov: S plynom je to ako s pandémiou! Musí to prestať

Politici by už mali prestať strašiť plynovou krízou a roznášať medzi ľuďmi hrôzu, paniku a úzkosť. Myslia si to analytici zo združenia Dáta bez pátosu, podľa ktorých by mali politici viac času venovať dátam a skutočným trendom.

Analytik Ivan Bošňák je však presvedčený, že politici milujú, ak môžu zachraňovať ľudí a míňať na to v dobrej viere ich peniaze a regulovať všetko možné, čo by im v normálnych stabilných časoch nebolo dovolené. Poukazuje napríklad na jeden z ostatných nezmyslov našich politikov o znárodňovaní Slovenských elektrární. „Nerozumejú dátam, nechápu trendy, ale púšťajú sa do avantúr, ktoré nutne skončia zle-nedobre," podotkol Bošňák na sociálnej sieti. Naši politici zneužívajú podľa analytikov zo združenia Dáta bez pátosu situáciu s dodávkami a cenami plynu podobne ako to bolo s pandémiou koronavírusu. „Mali sme to tu posledné dva roky a volalo sa to pandémia. Absolútne negatívne konotácie všade okrem Švédska. Politici sa chopili kormidla a "zachránili" nás. Teraz tu máme agresiu Ruska na Ukrajine a nedostatok energií a šialenstvo pokračuje, pričom riešenia málokto vidí a dáta nečíta takmer nikto," zdôraznil Bošňák. Európska únia oznámila zavedenie cenového stropu: Aha, čo to urobilo s cenami plynu! Analytici sú presvedčení, že s vlniacimi sa dodávkami plynu z Ruska a s jeho nespoľahlivosťou sa EÚ hlavne za ostatných dvanásť mesiacov vysporiadala. Rusko už má namiesto 35-percentného podielu 10-percentný podiel na trhu s dodávkami plynu do EÚ.