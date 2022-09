Strašné, čo si trúfajú: Desivé plány Rusov sú o krok bližšie k realite, oznámili zásadné dátumy

Ruská vládnuca strana Jednotné Rusko navrhuje uskutočniť referendum o anexii okupovaných častí Ukrajiny 4. novembra. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Bolo by to správne a symbolické", ak by sa hlasovanie konalo 4. novembra, na ruský Deň národnej jednoty, vyhlásil v stredu na webe prokremeľskej strany Jednotné Rusko tajomník jej generálnej rady Andrej Turčak.

Ako ďalej uviedol, po hlasovaniach sa "Doneck, Luhansk a mnohé ďalšie ruské mestá konečne navrátia do svojho domovského prístavu... A ruský svet – teraz rozdelený formálnymi hranicami – bude znova jednotný".

Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby koncom augusta vyhlásil, že Rusko by mohlo už čoskoro začať s vyhlasovaním sfalšovaných referend v okupovaných oblastiach na Ukrajine, ktorých cieľom je nadobudnúť oficiálnu kontrolu nad týmito obsadenými územiami.

Moskva už v roku 2014, niekoľko týždňov po tom, ako anektovala ukrajinský Krymský polostrov, uskutočnila referendum, ktoré údajne ukázalo, že tamojší obyvatelia chcú, aby sa Krym pričlenil k Ruskej federácii.