Predseda Sme rodina Boris Kollár v šokujúcom vyjadrení: Hanba ma fackuje za to...

Hanba ma fackuje, za to, čo som si vypočul na margo prístupu štátu k samosprávam. V príhovore na 33. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v reakcii na slová predsedu ZMOS-u Branislava Trégera.

Kollár zároveň považuje za chybu, že si tento prejav nevypočul ani jeden člen vlády. "Považujem za nešťastné, že pán predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) sem síce príde a povie pripravený prejav, prípadne nejaké floskuly, no nebol tu počas predchádzajúceho prejavu," uviedol Kollár.

Zdôraznil zároveň, že v súvislosti s aktuálnou situáciou i energetickou krízou musia prísť okamžite aktívne kroky štátu. "Som za to, aby sme na septembrovej schôdzi vyhlásili stav energetickej núdze a pripravili kroky k tomu, aby sme buď zastropovali ceny energií, prípadne, aby sme energie mohli celé odkúpiť, alebo to zoštátniť," uviedol Kollár. Deklaroval, že ak takýto prístup štátu nebude naplnený, nevidí dôvod podporovať vládu. "Ak sa to nestane, nie som ochotný podporovať toto ničnerobenie," vyhlásil Kollár.

V príhovore ďalej ocenil význam samospráv i ich súčinnosť pri zvládaní pandémie, rovnako tak dôležitosť rovnocenného partnerstva medzi štátom a samosprávami ako nevyhnutnej podmienky úspešne čeliť budúcim výzvam.