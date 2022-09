Kopal ju, udieral päsťami a ťahal za vlasy: Žena utiekla priamo z postele na políciu bosá!

Polícia obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania 48-ročného muža. Ten mal v sociálnom zariadení v Partizánskom pod vplyvom alkoholu napadnúť ženu a vyhrážať sa jej zabitím. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

"Muž mal vojsť do izby poškodenej. Počas toho, ako spala, ju mal ťahať za vlasy a päsťami opakovane udierať do oblasti hrudníka a hlavy. Po tom, ako ju kopol do chrbta, sa jej mal vyhrážať zabitím," opísala Kuzmová.

Vystrašenej žene sa podľa nej podarilo pred obvineným utiecť, pričom sa nestihla ani obuť. Tak prišla aj na obvodné oddelenie Policajného zboru v Partizánskom, kde požiadala políciu o pomoc.

"Policajti agresívneho muža obmedzili na osobnej slobode, podrobil sa dychovej skúške s výsledkom 2,21 promile alkoholu," doplnila Kuzmová s tým, že muž si na rozhodnutie súdu počká vo väzbe.