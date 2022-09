Matovič nemá pre nového ministra hospodárstva dobré vyhliadky: Bude to samovražedná misia!

Nový minister hospodárstva bude mať samovražednú misiu. Na tlačovom brífingu po zasadnutí vlády to dnes povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Ministerstvo hospodárstva v súčasnej situácii nie je podľa Matoviča lukratívne, hoci o menách nových ministrov diskutujú a minister hospodárstva je podľa neho kľúčový. Podľa Matoviča sa blížia k cieľu. Doplnil, že sa rozhodli ísť cestou odborníkov a veria, že je dobré v súčasnej situácii nasadiť ľudí, ktorí nie sú spojení s politikou.

Podľa šéfa rezortu financií pôjde o "kvázi kombináciu klasickej a úradníckej vlády". SaS podľa Matoviča nik nevyháňal a chcú preto ukázať, že sa neulakomili na tieto uvoľnené posty, ale ide o to, aby tieto rezorty boli spravované odborníkmi a lepšie než dosiaľ.

Môže tiež dôjsť k tomu, že sa títo noví ministri politicky budú opierať o všetky tri strany. Politickú zodpovednosť by podľa Matoviča mali niesť v prvom rade ministri jednotlivých rezortov, no zodpovednosť by v tomto prípade mala byť spoločná.