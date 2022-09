V U. S. Steel odstavili vysokú pec a hromadne prepúšťajú zamestnancov: Dôjde ku štrajku?!

V oceliarňach U. S. Steel Košice naďalej trvá štrajková pohotovosť a prebieha hlasovanie o vyhlásení štrajku. Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odbory pre spor v kolektívnom vyjednávaní ešte 25. apríla.

"Čo sa týka rastu miezd, nedohodli sme sa, pretože to je stále podmienené rastom pracovnej doby. Preto zbierame podpisy, ideme cestou našej legislatívy, to znamená možnosť vyhlásenia štrajku," potvrdil v stredu pre TASR predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga. Výsledok hlasovania o štrajku by mohol byť známy budúci týždeň.

Za hlavné dôvody štrajkovej pohotovosti odborári označili neochotu zamestnávateľa adekvátne zvyšovať tarifné mzdy pre tento rok a jeho snahu o ďalšie predlžovanie týždenného pracovného času. Dohodu o dodatku ku kolektívnej zmluve neprinieslo ani rokovanie za účasti sprostredkovateľky, jej predložené návrhy odbory odmietli ako neprijateľné.

Odborári chcú udržať pracovný čas na úrovni 35,5 hodiny. Podľa minuloročnej dohody zamestnávateľ pritom môže natiahnuť pracovný čas na vybraných strediskách o dve hodiny týždenne, maximálne však na tri mesiace. Ďalšie predĺženie je podmienené schvaľovaním cez odborovú organizáciu, maximálne však na ďalšie tri mesiace.

Podľa informácií, ktoré priniesla TV Markíza, sa chystá U.S. Steel vypnúť vysokú pec č. 2 na 60 dní. Plánujú odstávku, ktorá súvisí so zvyšovaním cien energií. Opatrenia sa nezaobídu ani bez prepúšťania zamestnancov, ktorí majú dostať motivačný program od oceliarní.

Motivačný program má spočívať v tom, že každý zamestnanec, ktorý sám dobrovoľne odíde do 13. septembra, ukončí teda pracovný pomer dohodou, dostane vysoké jednorazové odstupné. Odborári tento dodatok ku kolektívnej zmluve podpísali.